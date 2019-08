Weimar

Künstlerin, Autor und Verleger erhalten Goethe-Medaille

28.08.2019, 03:38 Uhr | dpa

Mit dem offiziellen Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland werden zum Geburtstag von Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe heute drei Kulturschaffende gewürdigt. Der Präsident des Goethe-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann, will am heutigen Mittwoch die Goethe-Medaille an den deutsch-türkischen Schriftsteller Doğan Akhanli, die aus dem Iran stammende Künstlerin Shirin Neshat und an den mongolischen Verleger Enkhbat Roozon übergeben. Mit der Auszeichnung werden Persönlichkeiten geehrt, die sich in besonderer Weise etwa im internationalen Kulturaustausch engagieren. Die Verleihung in Weimar steht dieses Mal unter dem Thema "Dichtung und Wahrheit".

Seit der ersten Verleihung der Goethe-Medaille 1955 sind bisher 351 Persönlichkeiten aus 66 Ländern damit geehrt worden. Zu den bisherigen Preisträgern zählen etwa Dirigent Daniel Barenboim und der Sozialphilosoph Pierre Bourdieu.