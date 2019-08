Weilmünster

Rund 60 Kommunen: Zusatzbezeichnungen auf Ortsschilder

28.08.2019, 05:44 Uhr | dpa

Knapp 60 Städte und Gemeinden in Hessen führen im Namen eine Zusatzbezeichnung. Erst Mitte August war das südhessische Riedstadt als neue "Büchnerstadt" hinzugekommen, wie das Innenministerium in Wiesbaden mitteilt. Nun darf der Zusatz mit auf das Ortsschild. Ende August soll Frielendorf im Schwalm-Eder-Kreis feierlich die Urkunde für die Zusatzbezeichnung Marktflecken bekommen. 2019 feiert die 7200-Seelen-Gemeinde in der Touristikregion Rotkäppchenland ihre mehr als 300 Jahre alten Marktrechte - und damit den Geburtstag des "Himmelfahrtsmarktes".

"Wir sind ein historischer Marktflecken", sagt der Büroleiter der Gemeindeverwaltung, Michael Bühn. Die Zusatzbezeichnung schaffe aus touristischer Sicht ein Alleinstellungsmerkmal und könne den Bekanntheitsgrad von Frielendorf weiter erhöhen. Noch steht das neue Ortsschild im Büro des Bürgermeisters. Es soll am 31. August bei einem Besuch von Innenminister Peter Beuth (CDU) feierlich angebracht werden.