Heinsdorfergrund

18-Jähriger fährt mit Auto in Gegenverkehr: fünf Verletzte

28.08.2019, 06:49 Uhr | dpa

Fünf Menschen sind bei einem Unfall in Heinsdorfergrund (Vogtlandkreis) verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Autofahrer geriet im Ortsteil Unterheinsdorf am Dienstag in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er mit dem Auto eines 63 Jahre alten Fahrers zusammen. Beide Fahrzeuge kamen nach links von der Fahrbahn ab. Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 63-Jährige sowie drei Insassen seines Autos im Alter von 71, 69 und 66 Jahren wurden leicht verletzt.