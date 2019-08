Großpostwitz/Oberlausitz

Mit Autos beladener Lastwagen kippt um: 100 000 Euro Schaden

28.08.2019, 07:15 Uhr | dpa

Weil er in den Gegenverkehr fuhr und umkippte, hat der Fahrer eines mit Autos beladenen Lastwagens in Großpostwitz (Landkreis Bautzen) 100 000 Euro Schaden verursacht. Er sowie eine Autofahrerin seien dabei leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Görlitzer Polizei am Mittwoch. Der 43-Jährige war am späten Dienstagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er touchierte ein Auto und stieß mit einem weiteren frontal zusammen, in dem eine ebenfalls 43 Jahre alte Fahrerin saß. Der Transporter kippte um und blieb auf einem Grundstück liegen. Die Bergungsarbeiten dauerten rund sieben Stunden an, die Bundesstraße 96 in Großpostwitz war bis Mitternacht gesperrt.