Sperrung auf der A8 nach Karambolage mit drei Lastwagen

28.08.2019, 08:30 Uhr | dpa

Wegen eines Auffahrunfalls von drei Lastwagen und einem Auto ist die Autobahn 8 bei Pforzheim in Richtung Karlsruhe am Mittwoch gesperrt worden. Die Ursache war zunächst unbekannt, wie die Polizei mitteilte. Es gab nach ersten Erkenntnissen einen Leicht- und einen Schwerverletzten. Während der Unfallaufnahme am Morgen staute sich der Verkehr über mehrere Kilometer.