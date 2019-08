Auto fährt in Wildschweinrotte: Mopedfahrer schwer verletzt

28.08.2019, 08:38 Uhr | dpa

Ein 44 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochmorgen nahe Waltershausen (Landkreis Gotha) in eine Wildschweinrotte gefahren, was weitere Unfälle zur Folge hatte. Laut Erfurter Polizei wurde ein Tier angefahren, das daraufhin auf die andere Fahrbahnseite geriet. Zwei Autos, die in Gegenrichtung unterwegs waren, konnten nicht mehr bremsen und überfuhren das Tier. Kurz darauf stieß ein Mopedfahrer mit dem Auto zusammen, das zuerst in die Rotte gefahren war. Der 17 Jahre alte Fahrer des Mopeds wurde schwer verletzt. Sein Fahrzeug sei in Flammen aufgegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Bundesstraße 88 war zwischen Langenhain und Tabarz für etwa zwei Stunden gesperrt.