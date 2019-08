Saarbrücken

Saar-Landtag erleichtert Übergang zwischen Schule und Beruf

28.08.2019, 11:33 Uhr | dpa

Vor allem für junge Leute ohne oder mit schlechtem Hauptschulabschluss sollen im Saarland die Übergangsmöglichkeiten zwischen Schule und Beruf besser und einfacher werden. Ein entsprechendes Gesetz hat der saarländische Landtag am Mittwoch in zweiter Lesung beschlossen. Künftig soll für Schüler ohne Hauptschulabschluss eine einjährige "Ausbildungsvorbereitung" an die Stelle des bisherigen Berufsvorbereitungsjahres und des Berufsgrundbildungsjahres treten. Von dieser Ausbildungsvorbereitung ist auch ein Übergang auf die Berufsfachschule möglich.

Nach Ansicht der Landesregierung wird das System zur beruflichen Bildung damit straffer und transparenter. Das bisherige System sei zu unübersichtlich gewesen. "Wir schaffen für alle Jugendliche neue Perspektiven für eine gute, passgenaue Berufsausbildung", sagte Bildungsminister Ulrich Commerçon (SPD). Das Saarland sei seit 2012 beim Thema Bildungsgerechtigkeit im Vergleich der Bundesländer von Platz 15 bis auf Platz 4 vorgestoßen. Er wolle, dass das Saarland mit seinem Bildungssystem "in die Spitzengruppe ganz nach vorne" komme.

"Das grundsätzliche Ziel ist gut, aber die Rahmenbedingungen sind es nicht", sagte die Abgeordnete Barbara Spaniol (Linke). Ohne zusätzliche Lehrerstellen könne das Ziel der Gesetzesänderung nicht erreicht werden. Es sei "wichtig, dass das Übergangssystem der beruflichen Schulen reformiert wird", sagte Frank Wagner (CDU). Die beruflichen Schulen würden damit "deutlich attraktiver und transparenter".