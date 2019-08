Wiesbaden

Gewerbesteuereinnahmen steigen in Hessen

28.08.2019, 13:20 Uhr | dpa

Die hessischen Gemeinden haben im ersten Halbjahr ein deutliches Plus bei den Gewerbesteuereinnahmen verbucht. Mit 2,8 Milliarden Euro sei der Wert des Vorjahreszeitraums um 13,8 Prozent übertroffen worden, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit.

Frankfurt habe als einzige der fünf kreisfreien Städte in den ersten sechs Monaten Steuermehreinnahmen von 196 Millionen Euro (plus rund 23 Prozent) eingefahren. Mit über einer Milliarde Euro erreichte die Main-Metropole damit nach Angaben der Statistiker 37 Prozent der gesamten Steuersumme im Land.

Die Gewerbesteuereinnahmen der übrigen vier kreisfreien Städte seien dagegen im Jahresvergleich insgesamt um 29 Millionen Euro oder 7,9 Prozent zurückgegangen. Die 418 kreisangehörigen Gemeinden hätten ein Plus von 177 Millionen Euro (14 Prozent) im ersten Halbjahr des laufenden Jahres verzeichnet, teilten die Statistiker mit.