Judoka Trajdos aus Hamburg holt WM-Bronze

28.08.2019, 14:39 Uhr | dpa

Die deutsche Judo-Kämpferin Martyna Trajdos (l) in Aktion. Foto: Jonas Güttler/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Hamburgerin Martyna Trajdos hat bei den Judo-Weltmeisterschaften in Tokio Bronze gewonnen und die erste Medaille für das deutsche Team geholt. Die 30-Jährige siegte am Mittwoch in der Klasse bis 63 Kilogramm im Kampf um Platz drei, da ihre Gegnerin, die Olympiasiegerin und Weltranglisten-Zweite Tina Trstenjak aus Slowenien, disqualifiziert wurde und nicht mehr antreten durfte. Für die Europameisterin von 2015 ist es die erste WM-Einzelmedaille. Nach einer Viertelfinal-Niederlage war Trajdos über die Trostrunde weitergekommen.