Büdingen

Vier Bewohner bei Explosion in Einfamilienhaus verletzt

12.09.2019, 17:55 Uhr | dpa

Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Mittelhessen sind vier Bewohner leicht verletzt worden. Die Detonation schreckte am Donnerstagnachmittag die Nachbarn in Büdingen (Wetteraukreis) auf. Gegen 15.25 Uhr alarmierten Zeugen die Rettungsleitstelle. "Die Druckwelle hatte Fenster zerbersten lassen und großflächig Dachziegel abgedeckt", berichtete das Polizeipräsidium Mittelhessen.

Bei der Explosion hielten sich laut Polizei drei Erwachsene und ein siebenjähriges Kind in dem Haus auf. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass eine Campinggasflasche im Keller die Explosion auslöste. Die genauen Umstände waren zunächst jedoch unbekannt. Das Haus gilt derzeit als nicht bewohnbar.