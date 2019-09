Wunstorf

Wunstorf plant futuristisches Fahrradparkhaus

13.09.2019, 07:38 Uhr | dpa

Die Stadt Wunstorf bei Hannover plant ein futuristisches Fahrradparkhaus, in dem bis zu 240 Räder Platz finden sollen. Das mehrgeschossige vollautomatische Parkhaus soll am Bahnhof entstehen, der von vielen Pendlern genutzt wird, wie die Region Hannover mitteilte. Derzeit sind die Abstellmöglichkeiten erschöpft, Hunderte Räder stehen ungeordnet in Bahnhofsnähe herum. Das Fahrradparkhaus wurde am Donnerstagabend im Verkehrsausschuss der Region vorgestellt. Stimmt die Regionsversammlung Ende September zu, kann die Ausschreibung für das 1,5-Millionen-Euro-Projekt bereits im Herbst starten.

In dem Parkhaus, das nach bisherigem Entwurf aus zwei Türmen mit einer gläserne Fassade besteht, sollen neben Fahrrädern auch E-Bikes vandalismussicher und diebstahlgeschützt untergebracht werden können. Bislang gebe es moderne Fahrradgaragen, wie sie in Wunstorf gebaut werden sollen, nur dreimal in Deutschland - alle im Süden, teilte die Region Hannover mit. Zur Finanzierung hofft sie auf Zuschüsse von Bund und Land.