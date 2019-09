Dresden

Benefiz-Regatta "Rudern gegen Krebs" in Dresden

13.09.2019, 11:30 Uhr | dpa

Knapp 400 Freizeitsportler, Patienten, Ärzte und Unternehmer rudern am Samstag in Dresden für einen guten Zweck. Mit der Benefizregatta "Rudern gegen Krebs" sollen Gelder gesammelt werden, um Krebspatienten spezielle Programme zu ermöglichen, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Dazu gehören etwa Kunsttherapie, spezielle Sport- und Ernährungskurse. Die Regatta ist eine Initiative der Stiftung Leben mit Krebs.

Im vergangenen Jahr kamen bei der Aktion rund 34 500 Euro zusammen. Laut Ministerium erkranken in Sachsen jährlich etwa 29 000 Menschen neu an Krebs, etwa fünfmal so viele müssen mit der Krankheit leben. "Neben der medizinischen Versorgung sind zusätzlich vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten für das Leben mit oder nach dem Krebs nötig", sagt Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU).