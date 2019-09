Frankenberg (Eder)

Bauernverband: Hessens Landwirte digital gut aufgestellt

13.09.2019, 11:35 Uhr | dpa

Hessens Landwirte setzen nach Einschätzung des Bauernverbands in ihren Betrieben oft auf moderne Technik. "Die Landwirtschaft ist gut unterwegs auf dem Gebiet der Digitalisierung", sagte Bernd Weber, Sprecher des hessischen Bauernverbands in Friedrichsdorf. Die Branche brauche sich nicht zu verstecken, speziell in der Milchtierhaltung. Melkroboter beispielsweise hätten rund zehn Jahre gebraucht, um sich durchzusetzen. Mittlerweile habe sich ihre Zahl aber deutlich erhöht.

Laut einer Umfrage der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft DLG setzen Bauern vor allem bei der Dokumentation ihrer Betriebsabläufe, bei der Steigerung von Effizienz sowie bei Einkauf und Vermarktung auf Digitalisierung. Der hessische Bauernverband sieht aber auch Probleme: "Damit sind enorme Investitionen verbunden, das geht oft in die Millionen." Bis die Betriebe solche Beträge erwirtschaftet hätten, vergingen Jahre. Landwirte bräuchten dafür verlässliche Rahmenbedingungen. "Doch genau da hapert es", sagte Weber. Ein Beispiel seien die wiederkehrenden Debatten um das Tierwohllogo.