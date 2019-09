Bebra

Mann stirbt nach Autounfall: Polizei vermutet Infarkt

13.09.2019, 17:50 Uhr | dpa

Ein 69 Jahre alter Autofahrer ist am Freitag nach einem Unfall nahe Bebra in Osthessen in seinem Wagen gestorben. Vermutlich habe er zuvor während der Fahrt einen Infarkt erlitten, teilte die Polizei mit. Der Mann war auf der Kreisstraße 60 im Kreis Hersfeld-Rotenburg unterwegs, als sein Wagen plötzlich nach links über einen Gehweg und eine Böschung hinauffuhr. Anschließend überschlug sich das Auto laut Polizei mehrfach. Eine 64-Jährige, die mit ihrem Wagen entgegenkam, habe ausweichen können.