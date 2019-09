Lößnitz

Handball: EHV Aue verliert Heimspiel gegen Bietigheim

13.09.2019, 21:15 Uhr | dpa

Spieler versuchen an den Ball zu kommen. Foto: Jens Wolf/Archivbild (Quelle: dpa)

Der EHV Aue hat am vierten Spieltag der 2. Handball-Bundesliga seine dritte Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die SG BBM Bietigheim verlor die Mannschaft von Trainer Stephan Swat am Freitag mit 26:31 (12:14). In Adrian Kammlodt (8 Tore) hatte der EHV seinen besten Werfer.

Das Swat-Team lag vor 1237 Zuschauern schnell mit 8:2 (10.) vorn. Anschließend gelang den Gästen ein 6:0-Lauf zum 8:8-Ausgleich (18.), wovon sich die Auer beeindruckt zeigten. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs geriet der EHV mit vier Treffern in Rückstand (10:14/27.). Nach dem Seitenwechsel fehlte es den Erzgebirgern auch aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Ladislav Brykner und Bengt Bornhorn an personellen Alternativen, um die Partie noch zu drehen.