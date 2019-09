Magdeburg

Müller rettet Magdeburg einen Punkt gegen Duisburg

13.09.2019, 21:20 Uhr | dpa

Stefan Krämer, Trainer vom 1. FC Magdeburg, steht an der Seitenlinie. Foto: Robert Michael/Archivbild (Quelle: dpa)

Tobias Müller hat dem 1. FC Magdeburg zum Auftakt des 8. Spieltags der 3. Fußball-Liga einen Punkt gerettet. Mit seinem Tor in der dritten Minute der Nachspielzeit sorgte der Innenverteidiger am Freitagabend gegen den MSV Duisburg für den 1:1 (0:1)-Endstand. Vor 16963 Zuschauern hatte Leroy-Jacques Mickels (14.) den MSV zuvor in Führung gebracht.

FCM-Trainer Stefan Krämer brachte in der Startelf gleich fünf neue Spieler, was zunächst gut funktionierte. Magdeburg drängte mit einem druckvollen Start auf die Führung, verpasste sie aber. Auf der anderen Seite wurde Mickels nicht angegriffen und schoss mit einem wunderbaren Schlenzer von der Strafraumgrenze sein zweites Saisontor.

Magdeburg war angeschlagen, Duisburg nun obenauf. Vincent Vermeij (25.) verpasste per Kopf nur knapp das zweite Tor, der Ball klatschte an den Pfosten. Das hätte sich nach dem Wechsel fast gerächt, doch Stürmer Christian Beck (61.) schoss aus fünf Metern über das Tor. In der Folge gelang Magdeburg fast nichts, bis sich Müller ein Herz fasste und aus 25 Metern unhaltbar abzog.