Geisa

Parteitag der Thüringer CDU will Wahlprogramm beschließen

14.09.2019, 01:44 Uhr | dpa

Thüringens CDU will die Oppositionsbank verlassen und nach der Landtagswahl wieder regieren. Ihr Programm dafür soll heute in Geisa auf einem Landesparteitag beschlossen werden. Daran sei unter Beteiligung der Parteibasis und von Bürgern fast zwei Jahre gearbeitet worden, erklärte CDU-Chef Mike Mohring vor dem Parteitag. In ihrem Programm setzt sie sich unter anderem für die jährliche Einstellung von 300 Polizisten sowie ein Rückkehrprämie für Pendler ein.

Mohring, der Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 27. Oktober in Thüringen ist, bekräftigte den Anspruch, wieder stärkste Partei zu werden. In den letzten Wahlumfragen lag die CDU allerdings hinter der Linken und der AfD nur auf Rang drei.