Magdeburg

Landeserntedankfest: 220 Aussteller, Zehntausende Besucher

14.09.2019, 02:16 Uhr | dpa

Erntekronen hängen beim Landeserntedankfest Sachsen-Anhalt in Magdeburg im Elbauenpark. Foto: Peter Gercke/Archivbild (Quelle: dpa)

Zehntausende Besucher und rund 220 Aussteller feiern an diesem Wochenende das 25. Landeserntedankfest Sachsen-Anhalt. Auf dem Festgelände im Magdeburger Elbauenpark gibt es von heute Vormittag an Tierpräsentationen, moderne und auch historische Landtechnik wird vorgestellt, auch Forstwirtschaft und Gärtner präsentieren sich. Hinzu kommen ein Weindorf und ein Europadorf sowie eine riesige Spielfläche für Kinder.

Einer der Schwerpunkte in diesem Jahr wird das Geflügel sein, unter anderem gibt es Schaukoch-Veranstaltungen, wie die Agrarmarketinggesellschaft als Veranstalter mitteilte. Zu den Höhepunkte gehört immer auch der Erntekronen-Wettbewerb der Landfrauen. Sieben Kronen sind den Angaben zufolge in der Konkurrenz. Die Besucher sind aufgefordert, für einen Publikumspreis abzustimmen. Die Fachjury gibt ihr Votum am Sonntag ab.

Die vergleichsweise schlechte Ernte, die die Landwirte nun schon das zweite Jahr in Folge beklagt haben, spielt laut einer Sprecherin keine nennenswerte Rolle auf dem Landeserntedankfest. "Das Fest fühlt sich relativ unbeschwert an. Die Leute wollen ein schönes Wochenende verbringen."