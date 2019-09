Glees

Kloster Maria Laach hat 700 000 Besucher pro Jahr

Rund 700 000 Besucher zählt das Kloster Maria Laach nahe Koblenz jedes Jahr. Nach Angaben der berühmten Benediktinerabtei leben hier am Laacher See in der Osteifel bis heute rund 30 Mönche. In der Hochsaison hat der umfangreiche Komplex mit Hotel, Landwirtschaft, Gärtnerei, Buchladen und anderen Betrieben bis zu etwa 250 weltliche Mitarbeiter. Das Kloster ist mehr als 920 Jahre alt. 1933 tauchte hinter seinen Mauern der spätere erste Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) etwa ein Jahr lang vor den Nazis unter.