Irrtum: Vater besprüht Bekannten des Sohnes mit Reizgas

15.09.2019, 10:47 Uhr | dpa

In Salzgitter hat ein Mann einen Bekannten seines Sohnes für einen Einbrecher gehalten und ihn mit Reizgas besprüht. Der Vorfall in der Wohnung des 47-Jährigen habe zu einem handfesten Streit zwischen ihm und seinem Sohn geführt, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Der 19-Jährige sei am Samstagmorgen so aufgebracht gewesen, dass er auch die hinzugerufenen Polizeibeamten angriff. Er habe in Gewahrsam genommen werden müssen.