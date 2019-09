Ludwigshafen am Rhein

Schlägerei mit mehreren Verletzten in Diskothek

15.09.2019, 10:53 Uhr | dpa

Bei einer Schlägerei in der Ludwigshafener Innenstadt wurden am frühen Sonntagmorgen mehrere Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, eskalierte ein Streit zwischen den Besuchern einer Diskothek. An der Auseinandersetzung sollen mindestens fünf Menschen im Alter zwischen 25 und 35 Jahren beteiligt gewesen sein. Unter anderem soll ein 31-Jähriger einem anderen Mann ins Gesicht geschlagen haben, daraufhin schlug ein 28-Jähriger auf einen 35 Jahre alten Mann ein. Die Polizei erteilte nach eigenen Angaben Platzverweise.