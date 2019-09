Meiningen

Teilsperrung des Meininger Bahnhofs: Züge fallen aus

15.09.2019, 11:34 Uhr | dpa

Bahnreisende in Südthüringen müssen sich in den nächsten Wochen auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Bis zum 30. November wird der Bahnknoten Meiningen modernisiert und ein elektronisches Stellwerk errichtet, wie die Deutsche Bahn AG mitteilte. Dafür wurden am Sonntag bereits zwei Bahnsteige im Bahnhof Meiningen gesperrt, bevor der Bahnhof ab nächsten Freitag komplett dicht gemacht wird.

Zwischen Grimmenthal und Meiningen fallen während der Teilsperrung einige Züge der Süd Thüringen Bahn aus. Fahrgäste müssen in andere Züge umsteigen. Zudem gibt es Fahrzeitänderungen für einzelne Züge der Erfurter Bahn zwischen Meiningen-Schweinfurt.

Der Meininger Bahnknoten ist ein wichtiger Drehpunkt für den Personennahverkehr in der Südthüringer Region. Er liegt an den Eisenbahnstrecken Eisenach-Schweinfurt und Eisenach-Eisfeld. Insgesamt fünf Bahnlinien steuern den Bahnhof an.