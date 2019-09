Bebra

Streit in Kleingartenanlage zwischen zwei Männern eskaliert

15.09.2019, 11:57 Uhr | dpa

Ein 24 Jahre alter Mann ist bei einem Streit in einer Kleingartenanlage im osthessischen Bebra am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es bei einer Feier in einem der Kleingärten zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen und dem 39 Jahre alten Besitzer der Parzelle. Der 24-Jährige trug eine Platzwunde davon. Im Krankenhaus bemerkte der Mann der Polizei zufolge, dass ihm Handy, Geldbörse und Schlüssel fehlten. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen Körperverletzung sowie des Verdachts auf Diebstahl beziehungsweise Unterschlagung an.