Peter Maffay blickt mit Sorge auf politische Entwicklung

15.09.2019, 12:11 Uhr | dpa

Peter Maffay, Sänger, stellt in seinem Musikstudio sein neuen Album "Jetzt" vor. Foto: Peter Kneffel/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Sänger Peter Maffay beobachtet die derzeitige politische Entwicklung mit Sorge. "Wir erleben, wie schöne Ideen zum Teil erodieren - wie die Vision Europa. Es gibt Tendenzen hin zu Isolation und zu Kleinstaatlichkeit, meiner Ansicht nach ist das die verkehrte Richtung", erzählte der 70-Jährige am Sonntag dem privaten Radiosender Hit Radio FHH. Vor zehn Monaten ist der gebürtige Rumäne noch einmal Vater geworden. Die Entscheidung, in diesem Alter Kinder zu bekommen, müsse jeder für sich selber treffen, sagte er und fügte über seine Tochter hinzu: "Ich liebe dieses kleine Kind so sehr, da zergeht alles."