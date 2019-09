Frankfurt (Oder)

Brand im Lagerraum eines Hotels in Frankfurt

15.09.2019, 13:16 Uhr | dpa

Frankfurt (Oder) - Im Lagerraum eines Hotels in Frankfurt (Oder) hat es am Samstag gebrannt. Drei Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die weiteren Hotelgäste blieben unverletzt und konnten in angrenzenden Gebäuden der Hotelanlage untergebracht werden. Die Feuerwehr konnte den Brand den Angaben zufolge relativ schnell löschen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht abschließend geklärt. In dem Raum lagerten technische Geräte. Die Polizei ermittelt.