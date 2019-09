Unna

Sportwagenfahrer flüchtet während Unfallaufnahme

15.09.2019, 14:40 Uhr | dpa

Nach einem Auffahrunfall in Unna ist ein Beteiligter vor den Augen der Polizei vom Unglücksort geflüchtet. Der Unbekannte habe während der Unfallaufnahme eine "günstige Gelegenheit" genutzt, um in seinen Sportwagen zu steigen und davonzufahren, erklärte die Polizei am Sonntag. Nach dem Mann wurde zunächst erfolglos gefahndet.

Der gelbe Sportwagen war am Samstagnachmittag in das Auto eines 34-Jährigen gefahren. Durch die Wucht der Kollision schob der Auffahrende insgesamt drei Autos ineinander. Die Beamten hätten zunächst noch mit dem Sportwagenfahrer gesprochen, sagte ein Polizeisprecher. Doch bevor die Personalien festgestellt worden seien, sei der Mann in sein Auto gestiegen und davon gefahren.

Die Beamten wollten über das Kennzeichen des Wagens an den Fahrer herankommen. Der Sachschaden beträgt etwa 11 000 Euro, niemand wurde verletzt.