Weiteres Sondierungsgespräch von Rot-Grün-Rot in Potsdam

15.09.2019, 17:51 Uhr | dpa

SPD, Grüne und Linke in Brandenburg sind am Sonntag in Potsdam zu einem zweiten Sondierungsgespräch über eine mögliche Koalition zusammengekommen. Das Treffen findet im Sitz der Sozialdemokraten im Regine-Hildebrandt-Haus statt. Für die Linke geht es darum, nach rund zehn Jahren in der Regierung zu bleiben. Die Grünen könnten auch in einer anderen Koalitionsoption aus SPD, Grünen und CDU mitregieren. Bislang waren Grüne und CDU in der Opposition.

Auf den ersten Blick mag es bei den möglichen Partnern einer rot-schwarz-grünen Koalition die größten inhaltlichen Differenzen geben - vor allem zwischen CDU und Grünen, zum Beispiel in der Sicherheits- und Asylpolitik und in der Landwirtschaft. Aber auch zwischen SPD und Grünen kann es hakeln - etwa in der Frage des Braunkohleausstiegs und bei der Asylpolitik.

Inhaltlich sind sich Rot-Grün-Rot näher, Grüne und Linke haben ähnliche Forderungen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der bislang ein rot-rotes Bündnis führte, ließ am vergangenen Donnerstag keine Vorliebe für eine Koalition erkennen. An diesem Montag sprechen SPD, CDU und Grüne noch einmal zu dritt.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Benjamin Raschke, der auch Teil des Sondierungsteams seiner Partei ist, geht davon aus, dass beide Sitzungen sehr lange dauern werden. "Wir sind uns alle einig, dass wir erst aufstehen, wenn alle Fragen geklärt sind", hatte er der Deutschen Presse-Agentur am Samstag gesagt.

Die SPD will nach derzeitiger Planung am Dienstag entscheiden, mit wem sie Koalitionsverhandlungen aufnimmt.