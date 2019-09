Baunatal

SPD-Parteivorsitz-Kandidaten präsentieren sich in Baunatal

16.09.2019, 03:19 Uhr | dpa

Die Kandidaten für den SPD-Bundesparteivorsitz machen erneut in Hessen Station. Die 15 Kandidatinnen und Kandidaten - sieben Bewerberpaare und ein Einzelbewerber - präsentieren sich heute im nordhessischen Baunatal und stellen sich den Fragen der Parteimitglieder.

Der Auftakt der insgesamt 23 Regionalkonferenzen war am 4. September in Saarbrücken. Danach hatten sich die Kandidaten für die Nachfolge der zurückgetretenen Parteivorsitzenden Andrea Nahles auch in Friedberg den hessischen Genossen präsentiert. Die neue SPD-Spitze soll dann bei einer Mitgliederbefragung im Oktober bestimmt werden.