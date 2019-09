Wiesbaden

Streit in Gaststätte: Mann legt Übungshandgranate auf Gehweg

16.09.2019, 07:42 Uhr | dpa

Ein mit einer Übungshandgranate bewaffneter Mann hat einen Mitarbeiter einer Gaststätte in Wiesbaden nach einer Auseinandersetzung geschlagen und getreten. Beamte nahmen den 57 Jahre alten Gast fest, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach verletzte der Mann den 41-Jährigen am Sonntag mit einem Schlag gegen den Brustkorb und einem Tritt gegen den Oberschenkel. Danach habe er die Übungshandgranate auf dem Gehweg abgelegt. Die Polizei sperrte den Bereich kurzzeitig ab.

Gegen den 57-Jährigen werde nun unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt. Er soll sich zuvor in der Gaststätte ungewöhnlich verhalten haben, daraufhin hatte er Hausverbot bekommen. Das habe ihm nicht gepasst, sagte ein Polizeisprecher.