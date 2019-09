Schwerin

Wechsel von Sonne und Wolken am Wochenstart

16.09.2019, 07:50 Uhr | dpa

Mal Sonne, mal Wolken: Zum Start der Woche wird in Mecklenburg-Vorpommern wechselhaftes Wetter erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 Grad, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Montag mitteilte. Am Dienstag müssen sich Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auf Schmuddelwetter mit vielen Schauern und Wind einstellen. Vor allem an der Küste könne es zu starken bis stürmischen Sturmböen bei Höchstwerten von 14 bis 15 Grad kommen, so der Sprecher. Am Mittwoch wird es in Teilen des Landes wieder heiter bei Höchsttemperaturen von 15 bis 17 Grad.