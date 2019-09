Floh-Seligenthal

Kradfahrer fährt betrunken gegen Laterne: schwer verletzt

16.09.2019, 08:10 Uhr | dpa

Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Floh-Seligenthal (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) mit seinem Fahrzeug gegen eine Laterne gekracht und schwer verletzt worden. Der Mann war am Sonntagabend auf der Landstraße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Krad verlor, wie die Polizei am Montag mitteilte. Noch an der Unfallstelle machten die Beamten einen Atemalkoholtest und stellten einen Promillewert von 1,7 fest. Zudem sei ein Test auf Amphetamine positiv ausgefallen. Der 17-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde in ein Krankenhaus gebracht.