Offenbach am Main

Tief "Ignaz" sorgt für herbstliches Wetter in Hessen

16.09.2019, 09:05 Uhr | dpa

Das Tief "Ignaz" bringt zum Wochenstart den Herbst nach Hessen. Polarluft, die vom Norden her über Deutschland ziehe, sorgt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) für kältere Temperaturen und kühlere Nächte. "Wir haben es derzeit mit einer Kaltfront zu tun", sagte ein DWD-Meteorologe. Demnach wird es am Montag zwischen 16 und 21 Grad warm. In den nächsten Tagen soll es dann etwas kälter werden, besonders im Norden Hessens. Am Dienstag könnten Windböen der Stärke 7 über das Land fegen. Meist soll es trocken bleiben, ab und an könne sich auch die Sonne zeigen.

In der Nacht zu Donnerstag kühlen sich die Temperaturen auf bis zu vier Grad ab, im Bergland sogar auf zwei Grad. Erst am Wochenende erwartet der DWD "viel mehr Sonnenschein".