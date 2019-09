Potsdam

Sturmböen und Gewitter rund um Berlin erwartet

16.09.2019, 12:14 Uhr | dpa

Es wird ungemütlich: Berlin und Teile Brandenburgs müssen sich auf Gewitter und Sturmböen einstellen. Ein Hochdruckgebiet über Skandinavien sorgt ab Dienstagmittag für Böen mit bis zu 75 Kilometern pro Stunde, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in Potsdam sagte. Sie können bis in die Nacht andauern und betreffen vor allem den Norden und das Zentrum Brandenburgs sowie Berlin. Die Höchstwerte erreichten am Dienstag und Mittwoch um die 15 Grad, hieß es. Laut DWD wird es ab Freitag vor allem im Süden Brandenburgs wieder wärmer.