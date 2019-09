Dudeldorf

Drei Pferde nachts verletzt

16.09.2019, 12:34 Uhr | dpa

Auf einer Koppel in Dudeldorf sind drei Pferde verletzt worden. Wie die Polizei Bitburg am Montag mitteilte, wurden den Tieren in der Nacht zu Freitag zwei Schnittverletzungen zugefügt und der Schweif teilweise abgeschnitten. Ein Pferd musste tierärztlich behandelt werden, es bestand aber keine Lebensgefahr. Nach ersten Ermittlungen besteht kein Zusammenhang zu den Verletzungen von Wildtieren im Bereich des nahe gelegenen Sülm im August diesen Jahres.