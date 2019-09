Marburg

Frau springt auf abfahrenden Zug auf

16.09.2019, 13:46 Uhr | dpa

Eine 33-Jährige hat sich am Bahnhof in Marburg in Lebensgefahr gebracht, weil sie an ihrem ersten Arbeitstag nicht ihren Zug verpassen und damit zu spät kommen wollte. Wie die Polizei mitteilte, sprang die Marburgerin am frühen Montagmorgen auf das Trittbrett eines bereits angefahrenen Zuges. Ein Bahnmitarbeiter beobachtete die brenzlige Situation und leitete eine Notbremsung ein. Die Frau blieb unverletzt. Der Lokführer öffnete die Türen und nahm sie bis Gießen mit. Dort wurde sie von Beamten der Bundespolizei in Empfang genommen. Gegen die 33-Jährige läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.