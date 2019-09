Haar

Gefahrguttransporter auf A99 verunglückt

16.09.2019, 15:19 Uhr | dpa

Ein Gefahrguttransporter ist am Montag auf der Autobahn 99 kurz vorm Münchner Ostkreuz verunglückt. Da daraufhin einige der geladenen Kunstharz-Fässer ausliefen, war laut einem Polizeisprecher die Feuerwehr vor Ort. An dem mutmaßlich von dem Gefahrgut-Lkw verursachten Unfall waren laut Polizei fünf Lastwagen involviert. Der Fahrer des Gefahrguttransporters wurde schwer verletzt. Die Autobahn wurde in Richtung Nürnberg zunächst für voraussichtlich mehrere Stunden gesperrt.