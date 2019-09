Meiningen

Transporter schleudert gegen Lastwagen: Zwei Verletzte

16.09.2019, 17:09 Uhr | dpa

Ein Kleintransporter ist auf der Autobahn 71 bei Meiningen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) gegen einen Lastwagen geschleudert worden. Der 52 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall am Montagmorgen eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr befreite den Mann. Sein Beifahrer und er wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Grund für den Unfall war ein Reifenschaden. Die A71 war in Richtung Schweinfurt gesperrt.

Es war nicht der einzige Unfall am Montag, an dem ein Lastwagen beteiligt war: In Wingerode (Landkreis Eichsfeld) kippte der Laster auf die Seite, nachdem er zuvor rückwärts in Richtung eine Abhangs gerutscht war. Laut Polizei wurden der 29 Jahre alte Fahrer und der 61 Jahre alte Mitfahrer verletzt. Der Lastwagen wurde geborgen. Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden auf 25 000 Euro.