Unterhaching

Chemnitzer FC nach Niederlage in Unterhaching weiter sieglos

16.09.2019, 21:33 Uhr | dpa

Der Chemnitzer FC bleibt auch nach dem achten Spieltag in der 3. Fußball-Liga sieglos. Bei der SpVgg Unterhaching verlor die Mannschaft von Interimstrainer Sreto Ristic am Montag mit 1:2 (0:1). Dominik Stroh-Engel (25. Minute/Foulelfmeter, 51.) erzielte beide Tore für Unterhaching, Rafael Garcia (61.) traf für die Sachsen. In der Tabelle rangiert der CFC mit drei Punkten weiterhin auf dem vorletzten Platz. Vor 3300 Zuschauern zeigte das Ristic-Team in der ersten Hälfte eine ansprechende Leistung und hatte auch mehrere Chancen, um in Führung zu gehen. Doch Philipp Hosiner (7., 11.) und Garcia (13.) brachten den Ball nicht im Tor unter. Auf der anderen Seite verursachte Georgi Sarmov nach einem ungestümen Einsteigen im Strafraum gegen Lucas Hufnagel einen Foulelfmeter, den Stroh-Engel verwandelte. Kurz nach der Pause konnte der Unterhachinger Stürmer mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze auf 2:0 für die Gastgeber erhöhen. Der CFC gab sich zwar nicht geschlagen, kam durch einen Garcia-Kopfball aber nur noch zum Anschlusstreffer.