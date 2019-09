Baunatal

Klingbeil: Kandidaten für SPD-Vorsitz vor Bewährungsprobe

17.09.2019, 05:13 Uhr | dpa

Bei der Kandidaten-Tour für den SPD-Vorsitz sieht Generalsekretär Lars Klingbeil mit der Regionalkonferenz in Berlin eine besondere Herausforderung auf die Bewerber zukommen. Vor der publikumsstärksten Konferenz am Dienstag in der Hauptstadt sagte er: "Das ist ein heißes Eisen für alle. Da müssen sich alle ganz besonders bewähren." Klingbeil zufolge gebe es 2500 Anmeldungen von Parteimitgliedern und interessierten Beobachtern. "Das Willy-Brandt-Haus wird aus allen Nähten platzen", sagte Klingbeil am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur im nordhessischen Baunatal beim elften Kandidaten-Casting.

Zu den bisher elf Regionalkonferenzen seien bereits etwas mehr als 7000 Teilnehmer gekommen. Am meisten Besucher seien bislang am Samstag nach Filderstadt (Baden-Württemberg) gekommen, als 1000 Beobachter gezählt worden seien. In der Bundeshauptstadt werde diese Bestmarke deutlich überboten werden. Es herrsche "riesiges Interesse". Allein 150 Journalisten hätten sich angemeldet.

Die sieben Kandidaten-Paare für die Nachfolge der zurückgetretenen Partei-Chefin Andrea Nahles werben auf insgesamt 23 Regionalkonferenzen bundesweit für ihre Positionen. Der Auftakt war am 4. September in Saarbrücken. Die letzte Veranstaltung ist am 12. Oktober in München. Die neue Parteispitze wird bei einer Mitgliederbefragung im Oktober bestimmt. Das Ergebnis der Abstimmung wird am 26. Oktober verkündet. Danach müssen die Delegierten des Bundesparteitags in Berlin (6. bis 8. Dezember) den Vorschlag der Parteibasis noch bestätigen.