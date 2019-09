Halle (Saale)

Mit etwas Übung Leben retten: Reanimationstraining in Halle

17.09.2019, 06:44 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt sterben im Vergleich zu anderen Bundesländern besonders viele Menschen an einem Herzinfarkt. Das soll sich ändern, deswegen ist an diesem Dienstag in Halle ein Training unter dem Motto "Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation" auf dem Marktplatz geplant. "Wiederbelebung ist einfach. Jeder kann ein Leben retten", heißt es in der Einladung. Die Überlebenschancen von Betroffenen mit Herzstillstand seien durch einfache Maßnahmen dreifach höher.

Begleitet wird das Training durch Notärzte und andere Helfer. Für eine Herzmassage wird allgemein folgender Vorgang empfohlen: Wenn eine hilfsbedürftige Person weder ansprechbar ist oder normal beziehungsweise gar nicht atmet, zuerst den Rettungsdienst (112) rufen, dann fest und schnell in der Mitte des Brustkorbs drücken. Das sollte mindestens 100 mal pro Minute wiederholt werden bis Hilfe eintrifft.

Laut Reanimationsregister erleiden jährlich bis zu 64.000 Menschen in Deutschland einen Herzstillstand. Pro Minute die niemand helfe, sinke die Überlebenswahrscheinlichkeit um zehn Prozent. Bereits nach fünf Minuten sei es unwahrscheinlich, dass der Betroffene überlebt.