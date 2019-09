Wechselhaft und kühl am Dienstag in Niedersachsen und Bremen

17.09.2019, 07:47 Uhr | dpa

Am Dienstag wird in Niedersachsen und Bremen wechselhaftes Schauerwetter erwartet. Vor allem im nördlichen Niedersachsen und an der Nordseeküste können stürmische Böen auftreten, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstagmorgen sagte. An der Küste sind im Tagesverlauf auch vereinzelte Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 17 Grad. In der Nacht zum Mittwoch seien weitere Schauer an der See zu erwarten. Im Binnenland würden diese dann nachlassen, so der DWD. Auch am Mittwoch wird mit einer wechselhaften Wetterlage gerechnet.