Coswig (Anhalt)

Autofahrer bei Auffahrunfall auf A9 schwer verletzt

17.09.2019, 08:53 Uhr | dpa

Ein 62 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 in Höhe Coswig (Anhalt) im Kreis Wittenberg schwer verletzt worden. Der Mann war auf einen Lastwagen aufgefahren, wie eine Sprecherin der Polizei Dessau am Dienstag sagte. Der 38 Jahre alte LKW-Fahrer wurde am Montagnachmittag durch den Aufprall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 60 000 Euro.