Niestetal

Autobahn 7 nach Unfall mit mehreren Lastwagen gesperrt

17.09.2019, 14:15 Uhr | dpa

Nach einem Unfall mit mehreren Lastwagen hat die Polizei die Autobahn 7 am Dienstag bei Kassel gesperrt. Auf der vielbefahrenen Strecke kam es in Richtung Süden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach ersten Informationen der Polizei in Kassel war am Mittag zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Kassel-Nord ein Sattelschlepper auf drei Lastwagen aufgefahren. Dabei sollen mindestens drei Menschen verletzt worden sein. Wegen der Landung des Rettungshubschraubers wurde der Verkehr angehalten. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.