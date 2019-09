Greiz

Seniorin schwer verletzt: 31-Jähriger verhaftet

17.09.2019, 17:16 Uhr | dpa

Ein 31 Jahre alter Mann, der eine 69-Jährige in Greiz mit einem Werkzeug schwer verletzt haben soll, ist in Untersuchungshaft. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, soll der Mann der Seniorin bereits am Sonntag bei einer Auseinandersetzung das Werkzeug gegen den Kopf geschlagen haben. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. Der 31-Jährige flüchtete zunächst, wurde aber in den Abendstunden festgenommen. Ein Richter erließ laut Polizei am Montag Haftbefehl.