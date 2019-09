Hummeltal

Traktor mit Anhänger kippt um: Mais blockiert die Straße

17.09.2019, 17:33 Uhr | dpa

Ein Traktor mit einem Mais beladenen Anhänger ist auf einer Straße in Hummeltal (Landkreis Bayreuth) umgekippt. Der Mais ergoss sich über die gesamte Fahrbahn, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Warum der Traktorfahrer mit seinem Anhänger am Montag ins Schlingern kam, war zunächst unklar. Der 25-Jährige und seine Mitfahrerin kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.