Seixal

Leipzig-Nachwuchs verliert in der Youth League bei Benfica

17.09.2019, 18:30 Uhr | dpa

Lissabon (dpa) RB Leipzig hat das erste Duell mit Benfica Lissabon verloren. Der U19-Nachwuchs des Fußball-Bundesligisten unterlag zum Auftakt der Youth League bei der U19 des portugiesischen Rekordmeisters 1:2 (0:1). Benfica-Kapitän Tiagos Dantas brachte die Gastgeber mit einem leicht abgefälschten Freistoß in Führung, nach dem Wechsel glich Noah Jean Holm (52.) nach einem Dribbling aus. Max Winter (82.) vergab die Sieg-Chance, als er einen Ball aus fünf Metern am leeren Tor vorbeischoss. Stattdessen traf Araujo (87.) wenig später für Benfica per Freistoß.