Lieser

Bundespräsident zeigt Botschaftern Rheinland-Pfalz

18.09.2019, 03:53 Uhr | dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute gemeinsam mit rund 180 ausländischen Diplomaten Rheinland-Pfalz. Auf dem Programm steht ein Besuch im Nationalpark Hunsrück-Hochwald und eine Schifffahrt auf der Mosel von Traben-Trarbach nach Bernkastel-Kues. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird die internationalen Gäste dabei begleiten. Am Abend wird Steinmeier noch einen Empfang im gerade wiedereröffneten Schloss Lieser (Kreis Bernkastel-Wittlich) geben, bevor es dann zurück Berlin geht.

Mit der traditionellen Reise will der Bundespräsident den Diplomaten die regionale Vielfalt Deutschlands zeigen. 2018 führte die Tour nach Bremen und Bremerhaven, 2017 ging es nach Sachsen-Anhalt und 2016 ins Saarland. Steinmeier war zuletzt im Oktober 2018 in Rheinland-Pfalz, wo er sich in der Südwestpfalz über den Strukturwandel informierte. Die Reisen des Bundespräsidenten mit dem Diplomatischen Korps führen seit 1996 jährlich in eines der 16 Bundesländer.