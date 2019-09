Schwerin

Freie-Wähler-Vize Wildt verkündet Rücktritt von Parteiamt

18.09.2019, 11:42 Uhr | dpa

Unmittelbar vor dem Landesparteitag der Freien Wähler Mecklenburg-Vorpommern ist der interne Streit um die Ausrichtung der Parteiarbeit eskaliert. Parteivize Bernhard Wildt legte am Mittwoch sein Amt als einer der stellvertretenden Landesvorsitzenden nieder. "Mit diesem konsequenten Schritt mache ich meine Distanz zum Landesvorsitzenden Graf Westarp deutlich", teilte Wildt in einer kurzen Erklärung mit.

Wildt, der Chef der Landtagsfraktion Freie Wähler/BMV, hatte erst vor knapp einem Jahr den Anschluss der von ihm mitgegründeten AfD-Abspaltung Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV) an die Freien Wähler vorangetrieben und war im Januar 2019 als Parteivize in den Vorstand aufgenommen worden. Parteichef Gustav Graf von Westarp zeigte sich von Wildts Rücktritt überrascht. "Es gab kein Gespräch über diesen Schritt", sagte Westarp. Er machte aber deutlich, dass es schon seit längerem Diskrepanzen über die Ausrichtung der Fraktionsarbeit gegeben habe. Westarp will nach eigenen Angaben beim Landesparteitag Ende September in Güstrow erneut für den Vorsitz kandidieren.