Blaustein

Zu spät gebremst: Unfall mit sieben Verletzten

18.09.2019, 18:25 Uhr | dpa

Sieben Menschen sind bei einem Auffahrunfall in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte ein 30 Jahre alter Autofahrer am Dienstag links abbiegen und musste wegen Gegenverkehrs anhalten. Auch ein 28 Jahre alter Autofahrer hinter ihm bremste deshalb ab. Eine 19 Jahre alte Autofahrerin dahinter bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf den vor ihr auf. Dieser wurde auf das Auto des 30-Jährigen geschoben, der wiederum mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenprallte. Die Unfallverursacherin und vier weitere Menschen in den beteiligten Fahrzeugen verletzten sich bei dem Unfall leicht, zwei Mitfahrende zogen sich schwere Verletzungen zu. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 27 000 Euro.