Bernau bei Berlin

Brandenburger Richter lässt Cannabisverbot prüfen

18.09.2019, 18:48 Uhr | dpa

Ein Richter im brandenburgischen Bernau bei Berlin hat zwei Verfahren zum Cannabisverbot dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt. "Die Verfassungswidrigkeit steht dem Cannabisverbot auf der Stirn geschrieben", sagte Jugendrichter Andreas Müller am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. Am Amtsgericht Bernau hatte er drei Fälle von illegalem Cannabisbesitz in geringen Mengen verhandelt. Das Amtsgericht setzte seinen Angaben zufolge zwei der Verfahren aus.

Müller hatte bereits im Vorfeld angekündigt, das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Nach früheren Angaben eines Gerichtssprechers ist es eine "langjährige Mission" von Müller, sich für die Legalisierung von Cannabis einzusetzen.

In Deutschland wird seit Jahren über die Legalisierung der Droge diskutiert. Verschiedene Parteien und Aktivisten setzen sich dafür ein. Seit März 2017 können sich deutsche Patienten medizinisches Cannabis regulär beim Arzt verschreiben lassen.